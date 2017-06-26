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  3. 26 Haziran 2017 12:15

Fransaya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı

İtalya polisi, Fransa’ya geçmek üzere yürüyen en az 400 mülteciye dağılmaları için biber gazı sıktı.

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Samsun şehidini uğurladı
Samsun şehidini uğurladı
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İstanbulda kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı
İstanbulda kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı
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Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor
Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor
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Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor
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Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi
Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi
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Beykozda yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı
Beykozda yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı