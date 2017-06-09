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  3. 09 Haziran 2017 19:15

Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi

Bir süre önce Batman'da gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon sınır dışına gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na getirildi.

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