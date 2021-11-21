Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti 21 Kasım 2021 Pazar Saat: 16:41 İstanbul Beyoğlu’nda mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalmak isterken kendi mallarını da çaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619a4c75806bfd49090a48e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi Kolonya ile intihar! Cansız bedeni bulundu Sınırda araç kuyruğu 11 kilometreyi buldu KKTC'de hortum kabusu! Dev hortum böyle görüntülendi TEM'de korkunç kaza: 2'si bebek 5 kişi yaralandı Binali Yıldırım: ''Kılıçdaroğlu helallik istiyor, verelim gitsin'' Kılıçdaroğlu Demokrat amcam sizi yaktım' diyen sosyal medya kullanıcısına bu yanıtı verdi