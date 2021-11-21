Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İstanbul Beyoğlu’nda mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalmak isterken kendi mallarını da çaldırdı.

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