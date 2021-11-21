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  4. Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İstanbul Beyoğlu’nda mekanda eğlendiği Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalmak isterken kendi mallarını da çaldırdı.

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