Anasayfa Video Galeriler Gündem Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:50 Fransa’da polisin karşıdan karşıya geçtikleri için 2 başörtülü kadını darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c6f85fb9fdd04fc2351d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada İftar çadırında saç saça, baş başa sıra kavgası İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma! Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında Bu mu kıskanılan Türkiye ? Yağmur altında ''askıda ekmek'' kuyruğu İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi