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  4. Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı

Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı

Fransa’da polisin karşıdan karşıya geçtikleri için 2 başörtülü kadını darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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