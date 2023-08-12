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Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Fred, İstanbul'a geldi.

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