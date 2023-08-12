Anasayfa Video Galeriler Gündem Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45 Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Fred, İstanbul'a geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d79b012880d56eac04b9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?