Anasayfa Video Galeriler Gündem Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 16:15 İstanbul Esenyurt'ta, kadın sürücünün fren yerine gaza basması nedeniyle zincirleme bir kaza gerçekleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e84bef6403cc24856871b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler 2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj İBB İstanbulluların Avrasya Tüneli kabusunu çözdü Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var Nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Uzman çavuş cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı