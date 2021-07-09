  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu

Fren yerine gaza basınca zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Esenyurt'ta, kadın sürücünün fren yerine gaza basması nedeniyle zincirleme bir kaza gerçekleşti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çok geç olmadan duyun bu çığlığı: Ölmek istemiyorum
Ankara'da ''ilişki sırası'' cinayetinde kara verildi
Skandal üstüne skandal! Büyükelçinin eşi, mağaza görevlisini tokatladı
Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı
Sokak ortasında yarı çıplak birbirlerine girdiler
2 çocuk annesi genç kadına iğrenç şantaj
İBB İstanbulluların Avrasya Tüneli kabusunu çözdü
Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var
Nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Uzman çavuş cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı