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  3. 21 Haziran 2017 17:45

Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu

Ataşehir’de freni boşalan bir beton mikseri dereye uçtu. Kamyon şoförü metrelerce geride atlarken, yokuş aşağı giden beton mikserinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın görüntüsü, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

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