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  3. 15 Nisan 2017 13:20

Freni boşalan minibüs dehşet saçtı!.. O anlar kamerada!

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde fren sistemi boşalan panelvan minibüs, önünde giden otomobile çarptıktan sonra dükkanlarını açmaya çalışan Altunay çiftini ezdi.

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