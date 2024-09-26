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  4. Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti

Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti

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Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 9 aracı kağıt gibi ezip, 5 kişiyi de yaraladığı anlara ait görüntü ortaya çıktı.

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