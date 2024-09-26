Anasayfa Video Galeriler Gündem Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:55 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:55 Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 9 aracı kağıt gibi ezip, 5 kişiyi de yaraladığı anlara ait görüntü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5057296cc0f629a079063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit