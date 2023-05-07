Anasayfa Video Galeriler Gündem Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi 07 Mayıs 2023 Pazar Saat: 08:35 Güncelleme: 07 Mayıs 2023 Pazar 08:35 Hatay’da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6457389b8f1d13677139694f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu ve Sarıgül Erzican'ı salladı Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı