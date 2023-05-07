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  4. Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi

Freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesini savaş alanına çevirdi

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Hatay’da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı.

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