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  3. 06 Haziran 2017 13:45

Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.

Video Galeri
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Video Galeri
Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Video Galeri
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Video Galeri
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Video Galeri
Polisten gizli kamera operasyonu
Polisten gizli kamera operasyonu
Video Galeri
Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon