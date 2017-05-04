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  3. 04 Mayıs 2017 18:50

Freni patlayan minibüs okulun bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu minibüsünün okulun bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kaza da 5 kişi yaralandı.

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Balık ağı kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Balık ağı kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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Geleceğin sağlıkçıları beyaz önlüklerini giydi
Geleceğin sağlıkçıları beyaz önlüklerini giydi
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250 bin liralık üstü açık lüks aracını taksi yaptı
250 bin liralık üstü açık lüks aracını taksi yaptı
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Arnavutluk’tan Suriye’ye uluslararası lezzetler bu şenlikte
Arnavutluk’tan Suriye’ye uluslararası lezzetler bu şenlikte
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Arda Kural beyazperdeye geri dönüyor
Arda Kural beyazperdeye geri dönüyor
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Giresunda bıçaklı kavga: 3 yaralı
Giresunda bıçaklı kavga: 3 yaralı