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  3. 28 Nisan 2017 17:50

Freni patlayan yolcu midibüsü yeşil alana uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü, yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

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