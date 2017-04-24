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  3. 24 Nisan 2017 12:20

FSM çıkışında feci kaza kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yaşanan motosiklet kazası, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler
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Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı
Beyaz Saray önünde başladı: 5 bin Türk katıldı
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Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
Anaokulu öğrencilerinden dikkat çeken 23 Nisan gösterisi
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Fırtına çatıyı böyle uçurdu
Fırtına çatıyı böyle uçurdu
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Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Ekmek arabasından para çalan hırsız kamerada
Video Galeri
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler
FSM çıkışındaki kazadan yeni görüntüler