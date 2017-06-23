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  3. 23 Haziran 2017 19:15

FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı'nı şehir dışından geçirmek isteyen vatandaşların, Seyrantepe mevki Fatih Sultan Mehmet istikametinde oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.

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İstanbulda bayram trafiği çilesi
İstanbulda bayram trafiği çilesi
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Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Video Galeri
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
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Kargoda kimyasal madde sızıntısı
Kargoda kimyasal madde sızıntısı
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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu
İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu