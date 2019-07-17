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  3. 17 Temmuz 2019 10:05

FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla köprünün Avrupa’dan Anadolu yakasına geçiş yönü yeniden hizmete alınmış oldu. Bu kez de köprünün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikameti bakım onarıma alındı. Trafik akışı bakım onarımı tamamlanan Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş yönündeki 2...

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