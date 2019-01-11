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FETÖ'YE PEŞ PEŞE OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI
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  3. 11 Ocak 2019 07:30

FSM Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen araç takla attı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atan sürücünün aracıyla takla attığı anlar kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
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