FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi
22 Temmuz 2019 09:55
FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26’ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan bakım onarım çalışmaları 26’ncı gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne...