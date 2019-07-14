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  3. 14 Temmuz 2019 17:25

FSM Köprüsündeki çalışmaların birinci etabı tamamlandı

İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğünce başlatılan asfalt yenileme ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. FSM çalışmalarında ikinci etaba geçiliyor Asya ve Avrupa’yı 1988 yılından beri birbirine bağlayan toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan...

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