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  3. 29 Haziran 2019 18:00

FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlardan olan Avrasya Tüneli’ni kullanmak isteyen sürücüler, tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kilometrelerce devam eden araç kuyruğu havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan bakım onarım ve asfaltlama çalışmaları İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşturdu....

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