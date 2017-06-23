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  3. 23 Haziran 2017 15:45

FSMVÜde mezuniyet heyecanı

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi(FSMVÜ) 2016- 2017 akademik yılı mezuniyet törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.

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