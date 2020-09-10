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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARINI PAYLAŞTI
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  3. 10 Eylül 2020 18:35

Fuat Oktay: 25 Eylül'de Anadolu'dan KKTC'ye su yeniden verilmeye başlanacak

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Müstehcen videolarını gördüm deyip kızını öldürmüştü! O olayda yeni gelişme
Müstehcen videolarını gördüm deyip kızını öldürmüştü! O olayda yeni gelişme
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Kredi borçlusu vatandaş banka şubesinde kendini yaktı
Kredi borçlusu vatandaş banka şubesinde kendini yaktı
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Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
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Zerzevan kalesi: UNESCO dünya mirası geçici listesinde
Zerzevan kalesi: UNESCO dünya mirası geçici listesinde
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Kaza sonrası çıkan kavgada corona virüs unutuldu
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İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti
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