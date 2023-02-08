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Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada Twitter kısıtlamasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

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