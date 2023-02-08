Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 22:15 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 22:15 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada Twitter kısıtlamasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3f4d0db940d0e71269973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz altında 65 saat... Bir can daha kurtarıldı Enkaz altındaki minik Elif'in bu sözleri Türkiye'yi ağlattı Bir mucize daha! 62'nci saatte hayata geri dönüş ''Cennetten bir kare'' demişlerdi... Lüks rezidans yerle bir oldu İzmir'de korkutan manzara: Deniz suyu 25 metre çekildi! Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı AK Partili eski vekilden Ekrem İmamoğlu'na çok ağır hakaretler Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi Erdoğan yine ''kader'' dedi