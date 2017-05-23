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  3. 23 Mayıs 2017 16:15

Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla

Gazeteci Fehmi Koru'nun "Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde yetiştiği" iddiası hakkında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur Akbay'ın ortaya çıkıp gerçeği açıklaması gerektiğini ifade etti.

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