Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuhuş baskınında böyle yakalandı Fuhuş baskınında böyle yakalandı 12 Aralık 2023 Salı Saat: 12:10 Güncelleme: 12 Aralık 2023 Salı 12:10 Tekirdağ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kadınlardan biri yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6578239530203ad0ff076833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım'' e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek Halil Umut Meler'e sahada yumruklu saldırı Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı 37 ilde dev operasyon: 39 suç örgütü daha çökertildi İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim'' İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı