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  3. 19 Ocak 2021 12:55

Fuhuş çetesi evlilik vaadiyle kandırmış!

Adana'da, fuhuş şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı. Şebekenin lideri Fırat Ç.'nin, Seda Ş.'yi evlilik vaadiyle kandırıp, fuhşa zorladığı ortaya çıktı.

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