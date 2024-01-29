Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 11:25 Güncelleme: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:25 Diyarbakır'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b761142c5873f42c032623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var! Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi! Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattılar