Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:35 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 21:35 Sakarya'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65638ffbd638f27f42048e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı