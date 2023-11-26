Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste

Sakarya'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

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