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Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste

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Sakarya'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

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