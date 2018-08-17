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  3. 17 Ağustos 2018 22:27

Fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü

Antalya'da bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin evinin penceresinden düşmesi böyle görüntülendi.

Bilgin Pro
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