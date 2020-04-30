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  3. 30 Nisan 2020 14:30

Fuhuştan gözaltına alınan kadına korona cezası!

Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

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