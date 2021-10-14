Anasayfa Video Galeriler Gündem Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 14:45 Fulya ile Umudum Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye ev aldığı 3 adamla aldattığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6168186fc1955329eb0269b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren ihanet olayı 3'üncü dozda dikkat çeken BioNTech farkı: 20 kat artıyor