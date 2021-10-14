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Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar

Fulya ile Umudum Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye ev aldığı 3 adamla aldattığını iddia etti.

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