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  4. Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu''

Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu''

TEKNOFEST etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk arasında yaşanan ''adaylık'' diyoloğu dikkat çekti.

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