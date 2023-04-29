Anasayfa Video Galeriler Gündem Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan: ''Ben bunu aday yapacaktım, ortadan kayboldu'' 29 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 17:25 TEKNOFEST etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk arasında yaşanan ''adaylık'' diyoloğu dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644d28d305408948753a0963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim'' İstanbul'da indirim izdihamı Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST'te Bu korkunç görüntü Türkiye'de çekildi! Korku filmi değil gerçek Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı Kırklareli'de fabrika yangını İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu