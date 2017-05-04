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  3. 04 Mayıs 2017 10:45

Füreya Koral’ın ‘Yaşayan Seramikleri’ İKÜSAG’da sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) sezonun yedinci sergisinde Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi Füraya Koral’ın eserlerini öğrencileri ve sanatseverlerle buluşturuyor.

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