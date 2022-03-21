  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı

Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı

Adana'da Alpaslan Kuytul destekçilerinin izinsiz eylemine polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin, ''Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada
Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu
Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı!
Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı
Asfalt ağladı! TOGG'un bir de karlı yollardaki performansını görün
Fethiye'de ormanlık alanda yangın
Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi
İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı
Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı