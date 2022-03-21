Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı

Adana'da Alpaslan Kuytul destekçilerinin izinsiz eylemine polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin, ''Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238008a42196140660c51b3" allowfullscreen></iframe>