Anasayfa Video Galeriler Gündem Futbolcuya vuran hakeme 12 maç ceza! Futbolcuya vuran hakeme 12 maç ceza! 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 08:45 Meksika Birinci Futbol Kapanış Ligi'nde Leon'lu futbolcu Lucas Romero'ya diziyle vuran hakem Fernando Hernandez'e 12 maç ceza verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d0aef10e1a06dd21f2a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul semalarında ilginç anlar... Nadir görülen bulutlar İstanbul'da Finlandiya resmen NATO üyesi oldu Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek, Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı İstanbul trafiğinde dehşet! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları