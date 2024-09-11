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  4. Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var

Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var

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Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı.

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