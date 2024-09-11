Anasayfa Video Galeriler Gündem Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:25 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 08:25 Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e129cfcec96d25ca0d5b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı