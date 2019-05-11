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  3. 11 Mayıs 2019 11:20

G20 Tarım Bakanları zirvesi Japonya’nın Niigata şehrinde başladı

G20 Tarım Bakanları Zirvesi Japonya”nın Niigato şehrinde başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Başkanlığındaki Türk heyeti, zirvenin ilk gün genel oturum öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya Tarım Bakanları ve AB Komiseri ile heyetler arası görüşmelerde bulundu. TÜRKİYE, HİNDİSTAN GÖRÜŞMESİ Yoğun görüşme trafiği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanı...

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