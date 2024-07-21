Anasayfa Video Galeriler Gündem Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı 21 Temmuz 2024 Pazar Saat: 17:06 Güncelleme: 21 Temmuz 2024 Pazar 17:06 Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu göçük altında kalan bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669d15f8a777360fda0b7133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını İşte Anadolu isminin hikayesi Araç sahipleri dikkat: O ücreti geri alabilirsiniz Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı