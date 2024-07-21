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  4. Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu göçük altında kalan bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.

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