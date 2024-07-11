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  4. Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı

Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ''Gaga Bulut'', yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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