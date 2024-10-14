Anasayfa Video Galeriler Gündem Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 09:35 Oyuncu Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı Galata filmindeki rol arkadaşları Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile olan cesur sahnelerinin, Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670cbbc8144bfb6d260fee63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti