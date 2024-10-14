  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı

Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı

Güncelleme:

Oyuncu Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı Galata filmindeki rol arkadaşları Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile olan cesur sahnelerinin, Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada
Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada
Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü
Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü
Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var
Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var
Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var
Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var
Murat Boz sahnede saldırıya uğradı
Murat Boz sahnede saldırıya uğradı
Esenyurt'ta hamile kadına taciz
Esenyurt'ta hamile kadına taciz
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin''
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin''
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü
Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti
Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti