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  3. 22 Mayıs 2020 14:45

Galata Köprüsü'nde balıkçılara 25 bin 200 TL ceza

Galata Köprüsü'nde yapılan denetimlerde, gece saatlerinde balık tutan 8 kişi polis tarafından yakalandı. Yasağa uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

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