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  4. Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu

Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu

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İstanbul'da Galata Köprüsü'nde bir cip tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

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