Anasayfa Video Galeriler Gündem Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 17:10 İstanbul'da Galata Köprüsü'nde bir cip tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9125304999f38334b8983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi! Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi Depremin merkezindeki kalıcı konutlar görüntülendi Firari FETÖ'cü yakalandı: ''Biz geri döneceğiz!'' Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı! Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı