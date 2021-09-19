  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...

Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...

Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş!
Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor
Dehşet anları: Ustasını rehin alıp boğazını kesti
Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi''
Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu
Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim
Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor
SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi