Anasayfa Video Galeriler Gündem Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki... 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 22:40 Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614792401c89bc4738310c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş! Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor Dehşet anları: Ustasını rehin alıp boğazını kesti Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi'' Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi