Anasayfa Video Galeriler Gündem Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada 31 Mayıs 2022 Salı Saat: 20:50 İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6296555b5f76c207fc3edcc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama... Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu Marmara Denizi'ndeki zehirli denizanası istilasının nedeni belli oldu Bursa'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var İstanbul Boğazı'nda ikinci rezalet: Çıplak adam gözaltında! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan: ''Feriştahınız gelse...'' Erdoğan, Arda Güler'i görünce... Canlı yayında dikkat çeken diyalog 50'ye merdiven dayayan Defne Samyeli plajı yaktı geçti! Beylikdüzü’nde hizmetle geçen 3 yıl