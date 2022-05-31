Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

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