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  3. 22 Ağustos 2020 09:00

Galata Kulesi'nde gece yarısı hilti sesleri

İstanbul uyurken, Galata Kulesi'nde tepki çeken "hiltili" restorasyon çalışmalarının sürdüğü ortaya çıktı.

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