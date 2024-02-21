Anasayfa Video Galeriler Gündem Galata Kulesi'nin tepesinde nefes kesen operasyon Galata Kulesi'nin tepesinde nefes kesen operasyon 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:45 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:45 İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında 270 kiloluk bakır alem 4 parça halinde yerine takıldı. 63 metre yükseklikte yaklaşık 5 saat süren operasyon kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5aa23ede9fcfc32011e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif Hüsnü Şenlendirici de yerel seçimlerde aday oldu İstanbul'da akıl almaz hırsızlık: 6 kez deneyip, 7'ncisinde soydular İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği Milli uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı Kırmızı bültenli bir yabancı uyruklu daha Türkiye'de yakalandı 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Otobüste kadına yumruklu tekmeli saldırı kamerada Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı!