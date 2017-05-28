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  3. 28 Mayıs 2017 10:45

Galatasaray Adası'nda yıkım

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'nda bu sabah erken saatlerde yıkıma başlandı.

Video Galeri
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Video Galeri
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Video Galeri
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Evsiz adam bankta ölü bulundu
Video Galeri
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Video Galeri
Osmanlı pazarında her şey organik
Osmanlı pazarında her şey organik
Video Galeri
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın