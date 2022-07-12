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  4. Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi

Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken idmanda yaşanan kavga sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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