Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi 12 Temmuz 2022 Salı Saat: 17:15 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken idmanda yaşanan kavga sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62cd81ffa5c97418d945f833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler: Önce darbedip sonra kaçırdılar İstanbul'da sağanaktan sonra akıl almaz manzara! Hepsi sular altında kaldı İstanbul'da vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı İstanbul'da yol gecekondunun üzerine çöktü Zeynep Bastık ile Edis'in yeni samimi dans görüntüleri olay oldu Ankara'da sağanak sele neden oldu Yaşasın iyi insanlar ölmemiş! Bu görüntü Türkiye'de çekildi İstanbul'da evleri su bastı! Mahalleli evinde mahsur kaldı Bir kadın daha katledildi! Kıskanç sevgilisi onu asitle yaktı!