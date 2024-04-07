Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi

Süper krize dönüşen Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki mücadelede Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıkarken, maçın daha ilk dakikasında Galatasaray'ın attığı gol sonrasında Fenerbahçe sahayı terk etti.

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