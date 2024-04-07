Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 23:55 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 23:55 Süper krize dönüşen Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki mücadelede Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıkarken, maçın daha ilk dakikasında Galatasaray'ın attığı gol sonrasında Fenerbahçe sahayı terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66130856263a443ab7026ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın'' Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Rus turist otel odasında ölü bulundu ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar