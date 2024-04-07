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  4. Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi

Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi

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Süper krize dönüşen Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki mücadelede Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıkarken, maçın daha ilk dakikasında Galatasaray'ın attığı gol sonrasında Fenerbahçe sahayı terk etti.

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