Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray - Konyaspor maçından kareler Galatasaray - Konyaspor maçından kareler 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 23:05 Galatasaray, Konyaspor'u tek golle yenerek zirve yarışında tutundu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6089c0274cf142426e1d67b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca açıkladı: Biontech aşısında iki doz arasındaki süre uzatıldı Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor Vahşet! Genç kadın kocasının gözleri önünde öldürüldü Prof. Erşan Şen: İçki satışı kanun çıkarılmadan yasaklanamaz 8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti!