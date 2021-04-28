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Galatasaray - Konyaspor maçından kareler

Galatasaray, Konyaspor'u tek golle yenerek zirve yarışında tutundu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

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